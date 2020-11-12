 

Пульмонолог Аргунова объяснила, для кого пневмония особенно опасна

12.11.2020, 12:17, Разное

В настоящее время всё чаще говорят о вирусной пневмонии на фоне пандемии COVID-19. Российский пульмонолог Аграфена Аргунова объяснила, для кого эта болезнь особенно опасна.
Ежегодно в осенне-зимний период (октябрь-декабрь) фиксируется наибольшее количество инфекционных заболеваний. Нынешний сезон простуд отличается широким распространением пневмонии в условиях коронавирусной пандемии. Главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Якутии Аграфена Аргунова отмечает, что вирусная пневмония опасна для пожилых людей, особенно если у них имеются хронические заболевания сердца и сосудов, а также сахарный диабет.

Вирусная природа заболевания опасна и для молодых людей, если у них снижен иммунитет. Эксперт сообщила, что защититься от пневмонии можно с помощью вакцинации. Аграфена Аргунова объяснила: прививки «Пневмо 13» и «Пневмо 23» помогут противостоять пневмококковой инфекции, а также не допустят хронический бронхит, астму и обструктивные лёгочные заболевания.

Медик утверждает, что защититься от пневмонии можно, соблюдая меры профилактики, также нужно полноценно питаться: не ограничивать себя в употреблении жиров. Вдобавок ко всему, необходимо хорошо высыпаться (около 8 часов в сутки), избегать переутомления и переохлаждения, а ещё – настроиться только на позитив, так как страх тоже снижает иммунитет.



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