 

Кремль пообещал необычную ежегодную пресс-конференцию Путина

12.11.2020, 12:08, Новости дня

Формат большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году будет необычным, но возможности общения журналистов с главой российского государства ограничивать не собираются, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В силу понятных причин это будет необычный формат, мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил, что все детали проведения мероприятия будут своевременно сообщены журналистам.

«Исходим из того, что в определённых местах, мы вам расскажем, в каких, будут журналисты. Но, конечно, ситуация развивается вне зависимости от наших планов, поэтому наши планы мы уже корректируем на ежедневной основе в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, поэтому далеко забегать вперед, к сожалению, невозможно», – отметил Песков.

На вопрос, сохраняется ли план включения в большую пресс-конференцию Путина элементов «Прямой линии», он ответил утвердительно.

«Да, он сохраняется, это действительно будет так», – сказал Песков.



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