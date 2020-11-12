В московских школах отменили ноябрьские каникулы

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12.11.2020, 12:08, Новости дня

Каникул в ноябре в столичных школах не будет, поскольку в октябре каникулы были двухнедельными и прошли во всех школах одновременно, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе. После осенних каникул следуют зимние», – сообщили РИА «Новости» в департаменте. 

Ранее по решению мэра Москвы осенние каникулы прошли во всех школах столицы одновременно с 5 по 18 октября. После этого с 19 октября ученики 1-5 классов вернулись к очному обучению в школах, а ученики 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате до 22 ноября.

Собянин заявлял, что после перевода старших классов школ в столице на удаленную учебу вдвое снизилось число выявленных случаев коронавируса у детей. Он также сообщил, что власти столицы не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами, при первой возможности старшеклассников вернут в школы, чтобы они получали полноценное образование.



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