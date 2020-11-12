Мнение: Интерпретация ракетной доктрины Ирана

12.11.2020, 12:05, Разное



Схема подземного ракетного объекта для массового пуска баллистических ракет на дальность до 2000 км.

Интерпретация ракетной доктрины Ирана

Государства, не обладающие ядерным оружием, могут обладать самым высоким военным потенциалом в обычных вооружениях, но это всегда считается недостаточным, если речь идет о ядерной войне.

Это интуитивное представление основано на двух основных идеях:

Нет надежной защиты от ядерного оружия

Обычное оружие не может обеспечить значительную противодействие и контр-ответ на применение ядерного оружия.

Доктрина ракетной войны 21 века Ирана опирается на три основных возможности:

Баллистические ракеты, достаточно точные, чтобы наносить точечные удары (~ 50 м) по ключевым объектам противника. Это могут быть критически значимые цели, такие как энергетические установки и другая критическая инфраструктура, или военные цели, такие как ракетные шахты или радары раннего предупреждения ПРО.

Варианты запуска и базирования баллистических ракет, нацелены на то, что они должны выжить при обезглавливании военно-политического руководства ядерной атакой противника и выполнить миссию по нанесению серьезного урона противнику

Урон, нанесенный противнику, наносится с достаточно высокой скоростью, чтобы любая контр-кампания, направленная на нейтрализацию ракетных войск Ирана, не принесла результатов. Как только эта возможность может быть купирована, она уже израсходует свой арсенал баллистических ракет и больше не сможет участвовать в конфликте.

Как только такая способность достигается, ядерный вариант противника нейтрализуется в силу двух фактов:

Ядерный превентивный удар не лишит Иран возможности контрудара, и того, что уцелело, достаточен, чтобы нанести ущерб такого масштаба, который противник не может принять.

Масштаб ущерба из-за способности наносить точечный удар по критическим и дорогостоящим целям достигает достаточно высокого уровня, чтобы его можно было сравнить с тем, что раньше было возможно только с ядерным оружием или, по крайней мере, с полным господством в воздухе.

Основа живучести.

В августе 2020 года Иран раскрыл новый метод базирования твердотопливных баллистических ракет в подземных пусковых установках . Эта концепция основана на неоднозначности истинных и ложных участков, а также на больших пространствах, которые могут быть задействованы у так называемых «ракетных ферм».

Чтобы ядерный превентивный удар нейтрализовал эти слабо защищенные объекты, необходимо нанести удар по большим территориям, что приведет к увеличению количества необходимого ядерного оружия.

Другие твердотопливные баллистические ракеты в арсенале Ирана:

Автономные транспортные средства, которые могут запускать ракету быстро после получения приказа (например, Седжил).

Или внедорожные пусковые установки-транспортеры, которые могут прятаться на местности (например, Дезфул).

Гористая местность Ирана особенно хорошо подходит для последнего из двух способов запуска. Глубокие долины исключают прямую видимость для средств противостоящей разведки, которые в этом нуждаются, а также обеспечивают некоторую защиту от задействования обычных и ядерных вооружений.

Еще одно средство, которое Иран использует для повышения живучести своих ракетных систем, состоит в том, чтобы спроектировать их достаточно маленькими, чтобы замаскировать их под гражданские грузовики, например, используя пластиковые контейнеры.

С ракетами на жидком топливе ситуация более сложная.

Иран предпочитает сохранять баллистические ракеты на жидком топливе и даже расширять их ассортимент, несмотря на наличие твердотопливных ракет по трем основным причинам:

Более высокие характеристики баллистических ракет средней дальности на жидком топливе позволяют использовать более тяжелую полезную нагрузку и большую дальность при том же размере.

Их можно безопасно хранить без риска взрыва или катастрофического каскада, что делает их привлекательными для строительства глубоких туннелей. В первую очередь это связано с физическим разделением топливных баков и окислителя, а также боеголовок.

При хранении без топлива в сухом состоянии срок их службы без значительного ремонта огромен. Таким образом, инвестиции в арсенал рассчитаны на несколько поколений, а стоимость жизненного цикла делает такие обычные баллистические ракеты на жидком топливе привлекательными.

Однако проблемы, которые вызывают ракеты на жидком топливе, также значительны: Для заправки ракеты и обращения с ней необходим хорошо обученный расчет.

В иранских ракетах нового поколения используются комбинации топлива и окислителя, которые нельзя использовать при высоких температурах, типичных для Ирана.

Таким образом, в то время как Sejil-2 на твердом топливе может путешествовать на сотни километров, замаскированная под гражданский грузовик, и прятаться где угодно, аналогичная ракета на жидком топливе не могут работать очень далеко от своей базы.

Ракетные города

Концепция хранения ценного арсенала баллистических ракет в комплексах глубоких туннелей не нова, и Китай, Северная Корея и Иран являются странами, которые наиболее широко используют эту концепцию базирования. Иран называет такие комплексы «ракетными городами» из-за их масштабности.

Эти базы часто настолько глубоко зарыты в горы, что их арсенал защищен от ударов ядерного оружия. Однако ядерные удары по входам в такие базы могут потенциально вывести их из строя до конца конфликта высокой интенсивности или снизить их значимость, поскольку они не могут действовать свои ракеты, пока не будут устранены повреждения.



Типичный ракетный тоннель.

При обычных атаках на такие ракетные туннельные комплексы, экскаваторы и другие строительные машины либо повторно открывают вход в течение короткого периода времени, либо при необходимости создают альтернативные аварийные выходы.

На входных участках также используется высококачественная футеровка туннелей из высококачественного композитного бетона.

Ущерб, причиненный обычными противобункерными бомбами для таких входных конструкций, меньше, чем часто интуитивно предполагалось. Это верно как для противобункерных бомб, которые могут быть доставлены с помощью пилотируемой авиации, так и для специальных средств, вроде бомбы GBU-57.

Таким образом, в то время как десятки метров мягкой породы могут быть пробиты таким оружием, включая несколько бетонных перекрытий, значения пробиваемости резко снижается до нескольких метров или ниже, когда речь идет о твердых гранитных скальных образованиях и/или высокоэффективном композитном бетоне.

Воздействие такого обычного оружия на критически важные объекты внутри туннельных комплексов практически отсутствует из-за перекрывающей толщи горных пород, обычно составляющей 50-100 м для наименее укрепленной из них.

Следовательно, надежная способность к быстрому ремонту и непрерывной работе гарантируется против обычных противобункерных бомб.

Здесь необходимо подчеркнуть критичность работы таких ракетно-тоннельных комплексов. Поскольку их единственной целью является запуск всего хранимого арсенала баллистических ракет, для оппонента имеющего авиацию в качестве единственной платформы доставки противобункерных бомб, возникает дилемма: чтобы доставить разрушитель бункеров, необходимо подавить интегрированную систему ПВО противника и добиться того, чтобы она деградировала в достаточной степени, чтобы дать возможность успешной доставки оружия к цели.

Дальность действия баллистических ракет Ирана позволяет размещать ракетные города в глубине центральных районов Ирана, который является огромной страной.

Расстояние, на которое авиация должна выжить, пролетая через воздушное пространство врага без единого повреждения или уничтожения, составляет сотни километров. Уклонение и маневрирование с такой тяжелой нагрузкой часто приравнивается к провалу миссии.

Критичность сроков ведения войны с баллистическими ракетами не позволяет провести длительную кампанию SEAD/DEAD для вывода из строя интегрированной ПВО противника.

Иранская интегрированная ПВО и ее средства достигли технологического уровня, который позволяет эффективно противодействовать методам с низкой заметностью, которые в основном используются западными военно-воздушными силами против важных целей.

Задачей Ирана будет защита точечной цели (ракетного города), которую намного легче защитить, чем случайную площадную цель. Боеголовки, доставляемые дозвуковыми крылатыми ракетами, будут наиболее сильно страдать в таком сценарии в противоборстве с системой точечной/узловой обороны.

Противодействие ракетным городам

Решением проблемы, исходящей от от такого ракетного города, были бы ядерные боеголовки, доставленные точными баллистическими ракетами. В будущем это могут быть гиперзвуковые обычные ракеты, разрушающие бункер, или маломощные боеголовки, проникающие через землю с помощью баллистических ракет.

Гранитные скальные образования могут противостоять контактному взрыву мощностью 300 килотонн, доставленным боеголовками термоядерной баллистической ракеты (~ 100 м), если глубина / перекрывающая поверхность составляет около:

300 м, если используются анкерные болты и сетчатая футеровка туннелей. Это типично для очень глубоких зон хранения ракет и участков транзитных туннелей с низким уровнем риска, которые могут выдерживать повреждения.

100 м при использовании бетонной футеровки высокого класса. Это типично для критических участков с чувствительным оборудованием и персоналом.

30-50м при наличии высокопрочных бетонных конструкций для входных зон. Такие транзитные участки могут выдерживать повреждения и сколы / обломки, и им просто необходимо оставаться проходимыми.



Рабочая зона с полимерной защитой от осколков.

Входные зоны, которые почти всегда имеют меньшую покрывающую гранитную толщу, чем упомянутые 30-50 м, могут быть сильно повреждены из-за риска полного обрушения туннеля. Чтобы освободить и очистить такие входные секции для продолжения операций по запуску, необходимо значительное количество времени. Многократные попадания в течение долгого времени могут полностью вывести из строя ракетный город на время войны. Таким образом, несмотря на то, что ракетный арсенал не может быть уничтожен системами ядерного оружия противника, против таких комплексов ракетных туннелей возможны эффективные действия в случае конфликта.

Ракетные города с ядерной устойчивостью

Ракетные города, способные выдержать ядерные удары и продолжить пусковые операции, относятся к типу пещерных шахт.

Эта концепция не требует входной зоны или отверстия, достаточно большого для работы пусковых установок, и вместо этого запускает ракеты изнутри горы через вертикальную шахту, длина которой может достигать нескольких десятков метров.

Пока ствол остается чистым, пусковые операции могут продолжаться, и характер этой концепции позволяет ему пережить несколько ударов точного (например, ракет Trident II) ядерного оружия и оставаться в рабочем состоянии.



Пуск из каверны баллистической ракеты Qiam

Поскольку Ирану не имеет ядерной триады и дорогостоящих платформ доставки, таких как ПЛАРБ, он может сконцентрировать свои ресурсы на разработке такого сложного и дорогостоящего метода базирования, как базирование в пещере.

Во время изучения метода базирования для американской межконтинентальной баллистической ракеты MX Peacekeeper базирование в каверне было оценено как наиболее удачная концепция базирования с точки зрения прочности, но также и одна из самых дорогих.

Известно, что только Иран использует концепцию запуска ракеты через каверну и, возможно, Северная Корея.

Однако скальные породы таких иранских комплексов, вероятно, не подходят для множественных попаданий ядерного оружия из-за относительно небольшой глубины ствола.

Приведенные примеры таких комплексов показывают, что они стреляли по одной ракете за раз, что не отвечают параметру времени, который является наиболее важным в ракетной войне высокой интенсивности.



Подробный график, показывающий, как, вероятно, работает новая концепция

В начале ноября 2020 года Иран представил новую концепцию запуска и загрузки баллистических ракет. Электровагон повышенной мобильности, в котором перевозятся 5 готовых к запуску ракет на жидком топливе, загружаемых в полуавтоматической монтажной системе. Ее лучше всего можно описать как систему загрузки и запуска карусельного магазина с несколькими запусками, которая позволяет выполнять непрерывные параллельные операции загрузки.

Воздушно-космические силы КСИР не показали, как и куда запускаются ракеты.

Метод запуска мог бы быть комбинацией с ранее раскрытой концепцией запуска через каверну, потенциально с вертикальной шахтой глубиной более 100 метров.

Однако, похоже, Иран выбрал более приземленную, гораздо менее сложную и ресурсоемкую концепцию, которая поддерживает требования ядерной устойчивости объекта.

В основе концепции лежат следующие особенности:

Пещара достаточно глубокая, чтобы не подвергаться воздействию сильного взрыва, избыточного давления и теплового излучения.

Достаточно малы для очень низкого риска прямого попадания ядерной бомбы в пещеру

Достаточно глубокие, чтобы требовать траектории оружия с крутым углом атаки, чтобы поразить критическую нижнюю часть пещеры, где расположены рельсы и дверь туннеля.

Расположение в глубине долины, чтобы усложнить траекторию оружия и использовать естественные преграды для отражения взрыва.

Стартовая шахта пробурена в твердой гранитной породе, укреплена и облицована высокоэффективными бетонными конструкциями. Такие относительно небольшие конструкции могут быть хорошо защищены от ядерного оружия, точно так же, как шахты межконтинентальных баллистических ракет спроектированы так, чтобы оставаться неповрежденными при близком попадании термоядерной боеголовки (~ 300 м).

В отличие от стандартной шахты межконтинентальной баллистической ракеты, иранская пусковая шахта не вмещает чувствительное оборудование и не выполняет каких-либо иных функций, кроме как обеспечения доставки ракеты через специальную дверь и последующий пуск. Следовательно, ее устойчивость к повреждениям не только выше, но и при необходимости она может быть отремонтирована подручными инженерными средствами.

Целью пусковой шахты такого типа является сдерживание эрозии, вызванной ядерным взрывом, на достаточно низком уровне, чтобы дверь и пусковая площадка остались нетронутыми. Взрыв на поверхности, основной механизм поражения ядерного оружия по укрепленным целям, должен оставаться оставаться в пределах той мощности, чтобы последние 10–30 м транзитного туннеля ракет не разрушились безвозвратно. Уровнями вибрации на этом участке туннеля можно пренебречь, поскольку необходимо избегать просто обрушения и неисправности двери.

Ядерные боеголовки мощностью в несколько мегатонн имеют более неблагоприятное воздействие, но не используются для встречных ударов, главным образом потому, что их либо меньше, либо они тяжелее. Проникающие через землю ядерные разрушители бункеров в основном используются для доставки авиацией, поскольку удар баллистической ракеты считается не столь эффективным.

Недавно открытый комплекс



Загрузочная камера новой концепции запуска,

Помимо этой новой концепции базирования и запуска, туннельный комплекс также имеет обычные шахты в качестве вторичного варианта запуска. Огромный комплекс имеет глубокие отсеки для хранения ракет с анкерными болтами и сетчатой ​​облицовкой, отсеки с полимерным защитным покрытием, где оберегается чувствительное оборудование, а наземные удары могут вызвать лишь незначительные повреждения. Зоны стыковки боеголовок и заряжания ракет, где боеголовки создают концентрированный риск катастрофического каскадного эффекта и, должна быть отделена от остальной части комплекса.

Участки транзитного туннеля, где повреждения и сколы допустимы, и применены анкерные болты и сетка.

Критические участки и входные зоны с низкой покрывающей поверхностью, где применяется высококачественная футеровка.



Ракетный автомат на участке транзитного тоннеля

Помимо этих деталей, для оценки общей огневой мощи потребуется знать, сколько имеется погрузочных площадок, сколько вагонов-носителей, а также сколько пусковых шахт.

Если это большой комплекс, как предполагается, можно хранить сотни различных баллистических ракет, что делается в самых глубоких отсеках. Эти недорогие облицованные анкерами и сеткой секции имеют перекрывающий слой гранита 300-600 м и, следовательно, считаются невосприимчивыми к ядерным атакам.

Типы ракет на жидком топливе, которые, вероятно, присутствуют и совместимы с небольшой модификацией:

SRBM Qiam дальностью 800 км с точечным ударом, MaRV, а также боеголовками с суббоеприпасами. В первую очередь для использования против авиабаз соседних стран с целью уничтожения определенных объектов или обеспечения невозможности операций из-за случайных интервальных ударов суббоеприпасами боеголовок, которые требуют удаления из-за риска неразорвавшихся боеприпасов и случайного расположения.

БРСД Emad дальностью 1700 км с точечной боеголовкой MaRV для ключевых военных и ценных объектов регионального противника.

Тяжелая БРСД Хоррамшехр с дополнительными боеприпасами и боевыми частями MaRV С полезной нагрузкой, которая примерно в 3 раза выше, чем у ракет Emad и Ghadr-H, эта новая баллистическая ракета с тяжелой боеголовкой (боеголовками) станет доступной в большем количестве. С точки зрения затрат и результатов, один Хоррамшехр с 1,8-тонной боевой частью суббоеприпаса наносит такой же урон, как и три Gadr-Н, что является значительным преимуществом. Дальность до 2000 км.

С точки зрения генерирования огневой мощи, в зависимости от того, сколько участков параллельной загрузки доступно в комплексе для загрузки беспилотного автоматического магазина вагонов, значение может сильно варьироваться. Поскольку местоположение этой статической системы известно, а современные ракеты не требуют поворотной платформы для азимутального выравнивания, загрузка осуществляется относительно быстро.

По сравнению с тактическими твердотопливными ракетами Ирана, ракетный арсенал на жидком топливе запускается по заранее определенным целям, поэтому, если конфликт будет очень интенсивным, эти ракеты будут запущены как можно быстрее.

Вывод

В прошлом Иран добивался защиты от ядерных взрывов с помощью своей концепции базирования ракет на жидком топливе в вертикальной шахты в каверне.

К этой концепции также можно применить новую концепцию пуска и загрузки пяти ракет, но это дорого и необходима очень зрелая ракетная система с высочайшей надежностью.

Ожидается, что в сочетании с концепцией отдельной шахтной пусковой площадки, будет достигнута достаточная степень защиты от ядерного взрыва.

Это позволяет дооснащать существующие ракетные города этой возможностью по доступной цене и в разумные сроки.

Этот и прочие различные методы облицовки показывают, что аэрокосмические силы КСИР очень уверены в том, что это необходимо для достижения определенной цели при высокой эффективности затрат.



Рабочая зона и стыковка боевой части

Динамика создания этого метода базирования сильно отличается от динамики других стран:

Иран – не ядерная держава; ему требуется огромное количество точной огневой мощи, чтобы изменить ситуацию в конфликте и, в конечном итоге, удержать противника от первого удара ядерным оружием. В данном случае шахты с одиночными ракетами не имеют смысла, поскольку на каждом ТВД требуется от нескольких сотен до тысяч баллистических ракет.. Отсутствие ядерного оружия, а также различных концепций его базирования с самым высоким потенциалом и самым дорогим вариантом – ПЛАРБ – позволяют сосредоточить ресурсы на обычных ракетных войсках.

Иран имеет необходимые малонаселенные районы, а также высокогорную топологию и подходящие скальные образования для использования такого метода базирования. Эта концепция приближает Иран к достижению способности, которой нет ни у одной другой страны: удерживать ядерные державы от упреждающего превентивного ядерного удара обычными средствами. Иран ограничивается дальностью ракет около 2000 км. Раньше этот диапазон был максимумом, которого можно было достичь относительно рентабельной одноступенчатой ​​ракетой.

Поскольку технологический уровень ракетной программы Ирана быстро улучшается, в какой-то момент может стать реальностью двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с жидкостным топливом для прямого сдерживания и возможностью удара поконтинентальной части США, и для такой ракеты показанный метод базирования ракет, вероятно, уже достаточно неплох в своем текущем состоянии .

https://patarames.blogspot.com/2020/11/irans-path-to-second-strike-capability.html – цинк