Ученые записали на видео «жутких» глубоководных кальмаров возле Австралии

12.11.2020, 11:53, Разное

Австралийским ученым удалось запечатлеть на видео «жутких» глубоководных кальмаров. Ролик представляет большой научный интерес среди исследователей морской фауны, поскольку существа, обитающие в толще воды, остаются до сих пор неизученными.

Саму видеосъемку специалисты проводили еще в 2017 году. Тогда исследователи исследовали океан возле южного побережья Австралии. На пленку попали кальмары рода Magnapinna. В среднем зона обитания этих существ находится на глубине от 1 до 4 км. Из-за глубоководного гигантизма их конечности имеют в длину 8 метров.

Ранее существовала гипотеза, утверждавшая, что кальмары рода Magnapinna имеют широкое распространение. Но до появления данной записи подтвердить это предположение не удавалось. Новые данные позволили изучить особенности локального распределения этих существ в рамках отдельных кластеров, отмечает «РИА Новости».