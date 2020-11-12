 

Турция заявила об участии в миротворческой миссии в Карабахе

12.11.2020, 11:48, Новости дня

Турецкие Вооруженные силы примут участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, завил глава минобороны Турции Хулуси Акара.

«Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии», – сказал Акар, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждений о совместных миротворческих силах РФ и Турции в Карабахе никогда не было, российская сторона будет взаимодействовать с турецкой через мониторинговый центр на территории Азербайджана. В МИД России подчеркнули, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Война в регионе официально остановлена, а РФ превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. Главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. 



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