В Минске ввели обязательный масочный режим

12.11.2020, 11:48, Новости дня

Обязательный масочный режим ввели в Минске на фоне распространения коронавируса, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.

В Telegram-канале ведомства говорится, что «в Минске введен обязательный масочный режим».

Подчеркивается, что «контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят».

Ранее масочный режим был введен в ряде регионов республики.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству не принимать обратно врачей, которые уезжают на заработки в Польшу, поскольку в Белоруссии «лишних врачей нет».