 

Невролог рассказал о правилах хорошего сна

12.11.2020, 11:43, Разное

Невролог Владислав Елиневский дал россиянам советы о том, как улучшить качество сна. В первую очередь специалист рекомендует не ложиться спать днем, поскольку это снизит длительность ночного сна.

По словам Елиневского, в дневное время суток лучше вообще не лежать. Не менее важно поддерживать физическую активность, иначе ко времени отхода ко сну человек будет слишком бодрым. Кроме того, не следует плотно есть менее чем за 3-4 часа до сна, сообщает телеканал “360”.



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