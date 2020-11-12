 

Мнение: Импичмент

12.11.2020, 11:30, Разное

Любопытная история разворачивается в Перу. Объявлен импичмент президенту Мартину Вискарру. Формально – за злоупотребления в период его губернаторства (то есть, до занятия должности президента. Однако есть и другие обстоятельства, которые позволяют предполагать, что это жжж неспроста. В конце октября Перу в категорической форме отказалось от навязываемой ему вакцины корпорации AstraZeneca из-за недостатка информации о клинических испытаниях. Там также напомнили о смерти одного из участников испытаний. «Все страны готовы идти на определенный риск с вакциной, но не на большой риск», — заявил министр здравоохранения Перу Пилар Массетти.

Ответный удар последовал практически незамедлительно. Не для того в Латинской Америке устроили ковидную катастрофу, чтобы какой-то там президент посмел покуситься на заработок уважаемых людей. Если импичмент и вправду связан с ответом фармацевтической мафии, то новый президент подпишет любое, даже самое кабальное, соглашение с БигФармой и в принудительном порядке введет обязательную вакцинацию правильной вакциной. Заплатив, конечно, за нее добропорядочным фармацевтам.

Источник: Эль Мюрид



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