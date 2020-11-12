 

Более 1 млн пачек сигарет без маркировки изъяли в Москве и Подмосковье

12.11.2020, 11:30, Новости дня

Полиция пресекла в московском регионе деятельность группы, подозреваемой в реализации немаркированных сигарет, при обысках нашли более миллиона пачек сигарет общей стоимостью свыше 180 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители выяснили, что четверо безработных москвичей реализовывали табачную продукцию, привезенную из южных регионов России, за пределами столицы. В рамках контрольной закупки полицейские приобрели у них 350 блоков сигарет общей стоимостью более 140 тыс. рублей.

«В результате 14 обысков, проведенных по местам проживания сообщников, транспортных средствах и складских помещениях на территории Москвы и Московской области, изъяты… свыше миллиона пачек сигарет известных марок общей стоимостью свыше 180 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Волк.

Во время следственных действий один из злоумышленников пытался выбросить черновые записи в окно.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере), они находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в конце октября ФСБ выявила продававшее поддельные сигареты преступное сообщество.



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