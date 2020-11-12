Назван опасный побочный эффект у популярного средства от облысения

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12.11.2020, 11:29, Разное

Американские исследователи заявили о наличии опасного побочного эффекта у финастерида. Это средство популярно для лечения аденомы простаты и облысения у мужчин.
Издание JAMA Dermatology обнародовало данные о научной работе сотрудников Женской больницы имени Бригама Куок-Дин Трин и Гарвардского университета. Результаты исследований показали появление у мужчин ряда неблагоприятных последствий из-за приема средства против облысения: от тревожности и до депрессивных настроений, причем риски повышаются в 4–5 раз.

Финастерид популярен для борьбы с аденомой простаты и выпадением волос. Разработанный в 1980-х годах в США препарат связывается с молекулами ферментов, усиливающих активность тестостерона. Также благодаря данному средству в организме повышается эффективная концентрация этого гормона. Подавляя ферментную активность, лекарство уменьшает предстательную железу и замедляет выпадение волос.

Информация о возникновении депрессии на фоне регулярного приема финастерида появилась еще несколько лет назад. Некоторые пациенты, подвергшиеся тревожным состояниям из-за препарата, даже пытались судиться с производителем фармсредства. Сейчас исследователи доказали, что наиболее выражен побочный эффект у мужчин в возрасте до 45 лет. Механизм возникновения вредного воздействия лекарства пока полностью не изучен. Однако, исходя из полученных результатов, можно говорить о необходимости строгого контроля лечения облысения и простатита.



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