Еще один получивший российскую вакцину врач заболел коронавирусом

12.11.2020, 11:23, Разное

Один из врачей из Кемеровской области заболел коронавирусом после введения первой дозы российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. В местном Минздраве предполагают, что это – просто совпадение.

Дело в том, что медик заразился спустя 5-6 дней после вакцинации, в то время как инкубационный период вируса может длиться дольше. В ведомстве также обратили внимание, что у привитых людей иммунитет начинает укрепляться после первой дозы, но окончательно формируется лишь после второй, сообщает РИА “ФАН”.