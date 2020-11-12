Инфицированного Зеленского доставили в больницу

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12.11.2020, 11:23, Разное

По словам представителя, Владимир Зеленский проходит курс лечения в киевской ведомственной больнице “Феофания”. Президент находится в изолированной палате. “Там все регламентировано протоколом”, – сказал Михаил Подоляк.

Несмотря на госпитализацию, глава Незалежной продолжает работать. Все дела он ведет в специальном кабинете со спецсвязью. Помощник подчеркнул в интервью “Украинской правде”, что у Зеленского стандартный график работы.

О заражении украинского лидера стало известно в понедельник, 9 ноября. Вирус сразил также ряд высокопоставленных чиновников, – министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Сергея Марченко и вице-премьера Алексея Резникова.

Этим летом COVID-19 переболела жена Владимира Зеленского. Елена сначала самоизолировалась дома, но затем ее состояние ухудшилось. Первую леди Украины доставили в больницу с пневмонией.

До этого Зеленская рассказывала, что все члены семьи соблюдают правила защиты – носят маски и перчатки и соблюдают дистанцию. Примечательно, что тест самого президента и его детей тогда показал отрицательный результат.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразилось более 500 тысяч человек. Выздоровели и выписались из больниц 227 тысяч граждан. Жертвами стали 9 тысяч человек.



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