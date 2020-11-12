«Феномен актрисы»: Съемки со сломанной ногой, рукоделие и природная худоба Людмилы Гурченко

12.11.2020, 11:17, Разное

Сегодня, 12 ноября, Людмиле Гурченко, подарившей зрителям более ста образов для кино и театра, исполнилось бы 85 лет. Феномен легендарной актрисы невозможно объяснить несколькими словами, а путь к славе у нее лежал через проблемы со здоровьем, предательства и забвение.

Народная артистка умело перевоплощалась для каждого спектакля и фильма. Однако ее замысловатые костюмы шили не киностудии, а сама Людмила Гурченко по вечерам. По словам супруга артистки Сергея Сенина, свои образы жена создавала самостоятельно. Многие поклонники и коллеги пытались разгадать секрет ее стройности. Однако муж рассказывал, что Люся ни в чем себе не отказывала и ела «хлеб, сыр, масло, вареники», когда хотела. Стабильный вес передался Людмиле Гурченко от отца. Талия у актрисы не превышала 60 сантиметров, поэтому ее наряды для того, чтобы они налезли на манекен, приходилось дополнительно распарывать.

Людмилу Гурченко друзья чаще всего видели в гриме. По словам Льва Лещенко, он никогда не умудрялся застать свою подругу в домашних тапочках, хотя артист на съемках может себе это позволить иногда. Когда-то актриса играла со сломанной ногой. Как пояснил кинооператор Вадим Алисов, переломы при этом были в нескольких местах.

Легендарная артистка, несмотря на шесть официальных браков и пять разводов, называла себя «однолюбом». В течение жизни Людмила Гурченко коллекционировала красивые вещи и собирала антиквариат. Она безмерно любила своего отца, ведь именно он поверил в «маленькую Люсю» и позволил ей уехать из Харькова, чтобы покорить Москву.