Две рыбинские школы примут участие в проекте «Решаем вместе!»

12.11.2020, 11:18, Новости

Теги: Бюджет, Образование

В лицее № 2 состоялось первое собрание по вопросу школьного инициативного бюджетирования в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!».

Проекты должны быть направлены на улучшение территории, а их авторами могут быть только школьники.

Школьное инициативное бюджетирование как одно из направлений губернаторского проекта «Решаем вместе!» в следующем году получит свое продолжение. В пилотном проекте участвуют десять учебных заведений области, два из которых рыбинские — лицей №2 и школа № 17.

Сегодня старшеклассники лицея собрались на первую встречу, связанную с губернаторским проектом «Решаем вместе».

– Наша образовательная организация попала в число тех школ, которые будут принимать участие в проекте по улучшению школьных территорий. Это готовит ребят к взрослой жизни и несению ответственности. Самое главное правило – взрослым не вмешиваться, – сказала заместитель директора лицея № 2 Наталья Конюхова.

По данному направлению средства из областного бюджета выделяются на проекты инициативного бюджетирования, отобранные по результатам голосования учащимися школы.

– В данном направлении сама инициатива должна исходить от детей. Участие могут принимать 9, 10 и 11 классы. Как раз в этот период у ребят формируется определенная гражданская позиция, и они уже более ответственны, – рассказал Валентин Любаев, заместитель руководителя губернаторского проекта «Решаем вместе!».

Сначала ребятам необходимо обсудить идеи и планы по благоустройству школьных территорий на уровне каждого класса. От каждого класса должно быть выдвинуто два проекта. Следующий шаг — это техническое заключение или обсуждение возможности реализации проекта. После чего следует защита, где представители будут презентовать идеи от класса. На последнем этапе ребятам предстоит проголосовать.

Так как проекты направлены на улучшение территории, то это могут быть спортивные объекты, городки, ремонт помещений в школе, закупка мебели, переоборудование кабинетов и т.д. На воплощение идей школьников выделено по миллиону рублей на каждую школу.

До 4 декабря в школах должны пройти все этапы – от идеи до голосования. Затем школьные проекты-победители будут рассмотрены на межведомственной комиссии области. Реализация самих проектов будет проведена в летний период 2021 года, отметили в пресс-службе администрации города.