Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

12.11.2020, 11:08, Новости дня

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным Московской биржи на 10.00, индекс Мосбиржи опускался на 0,57% и достиг отметки 2997,79 пункта, индекс РТС – на 0,74%, до 1224,64 пункта, передает ТАСС.

К 10.10 индексы продолжили падение. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 2999,63 пункта (-0,51%), индекс РТС терял 0,88% и находился на отметке 1222,99 пункта.