ФСБ пресекла работу нарколаборатории во Владимирской области

12.11.2020, 11:08, Новости дня

Сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков для продажи через интернет, изъяли почти тонну наркосодержащей жидкости и задержали с поличным трех человек, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности проведена операция по пресечению деятельности подпольной лаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, организованной гражданами РФ с целью их незаконного сбыта через нелегальные интернет- магазины», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

Она располагалась в частном доме во Владимирской области. После того как была зафиксирована доказательная база, сотрудники ФСБ задержали трех наркоторговцев при производстве очередной партии наркотиков. У них изъято не менее 950 литров наркосодержащей жидкости и около 9,3 кг мефедрона. Кроме того, в домовладении обнаружены лабораторная посуда и оборудование, различные химические вещества, весы, упаковочный материал и другие доказательства, свидетельствующие об их причастности к серийному производству и сбыту наркотиков.

Следственным отделением УФСБ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в конце октября ФСБ выявила лабораторию по производству мефедрона в Подмосковье.