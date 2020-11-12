Российские вертолеты прибыли на аэродромы в Карабахе

12.11.2020, 11:06, Новости дня

Российские боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 в рамках миротворческой операции прибыли в аэродромы базирования в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.

«Вертолеты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 для участия в миротворческой операции, перелетели на аэродромы базирования», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вертолеты подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации.

«Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты на вертолетах и убыли на аэродромы базирования для выполнения задач в интересах миротворческого контингента», – сообщили в Минобороны.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Война в регионе официально остановлена, а РФ превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска.

Во вторник глава минобороны Армении Давид Тоноян выразил РФ благодарность за миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Тоноян сообщал, что российские миротворческие силы очень быстро размещаются в Карабахе.