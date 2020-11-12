 

Турция обещала продолжить проверку систем ПВО С-400

12.11.2020, 11:06, Новости дня

Турция продолжает проверку и подготовку к боевому дежурству купленных у РФ систем ПВО С-400 в плановом режиме, сообщил глава минобороны республики Хулуси Акар.

«Мы продолжаем проверку и подготовку (к постановке на боевое дежурство) систем С-400, как и планировалось», – передает РИА «Новости» слова Акара.

Он добавил, что «Турция будет использовать С-400 так же, как некоторые страны-члены НАТО используют имеющиеся у них системы С-300».

Напомним, конце октября в Госдепартаменте США в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган вновь подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400.

До этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Он также отметил, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО. Анкара предложила Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении закупленных у РФ комплексов С-400.

В начале октября стало известно, что Турция перебросила ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун для проведения испытаний. Госдеп подчеркивал, что приобретение Турцией российских комплексов является «важнейшим препятствием» в отношениях с США.



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