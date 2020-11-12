Высоцкая: «Кончаловский заставляет актеров страдать на съемочной площадке»

12.11.2020, 11:06, Разное

Во время интервью для YouTube-канала Юлия Высоцкая призналась, что на съемочной площадке работать с супругом тяжело из-за его особенного творческого подхода. Актриса отметила, что Андрей Кончаловский заставляет артистов «по-настоящему страдать», чтобы добиться максимальной искренности.

С режиссером Юлия Высоцкая не расстается даже на съемочной площадке. Сегодня, 12 ноября, в прокат выходит их совместная работа «Дорогие товарищи». В драме Андрей Кончаловский показал исторические реальные события, которые произошли во время забастовки в Новочеркасске. На митинге пропадает дочь главной героини Людмилы, свято верящей в коммунистические догмы. После этого жительница переоценила свои взгляды и перестала осуждать бастующих. Режиссер давно мечтал снять картину об этой ситуации, но в советское время о таком было не принято говорить. Он убежден, что историю забывать нельзя.

По словам жены, Андрей Кончаловский обращает внимание на любые мелочи во время съемок фильмов. Ему важны соответствующие акценты и то, как выглядят артисты. Режиссер считает, что далеко не каждой актрисе под силу сыграть надлом, который характерен для главной героини драмы «Дорогие товарищи». У Юлии Высоцкой это отлично получается, поэтому он и приглашает супругу в свои картины.