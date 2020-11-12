 

Высоцкая: «Кончаловский заставляет актеров страдать на съемочной площадке»

12.11.2020, 11:06, Разное

Во время интервью для YouTube-канала Юлия Высоцкая призналась, что на съемочной площадке работать с супругом тяжело из-за его особенного творческого подхода. Актриса отметила, что Андрей Кончаловский заставляет артистов «по-настоящему страдать», чтобы добиться максимальной искренности.
С режиссером Юлия Высоцкая не расстается даже на съемочной площадке. Сегодня, 12 ноября, в прокат выходит их совместная работа «Дорогие товарищи». В драме Андрей Кончаловский показал исторические реальные события, которые произошли во время забастовки в Новочеркасске. На митинге пропадает дочь главной героини Людмилы, свято верящей в коммунистические догмы. После этого жительница переоценила свои взгляды и перестала осуждать бастующих. Режиссер давно мечтал снять картину об этой ситуации, но в советское время о таком было не принято говорить. Он убежден, что историю забывать нельзя.

По словам жены, Андрей Кончаловский обращает внимание на любые мелочи во время съемок фильмов. Ему важны соответствующие акценты и то, как выглядят артисты. Режиссер считает, что далеко не каждой актрисе под силу сыграть надлом, который характерен для главной героини драмы «Дорогие товарищи». У Юлии Высоцкой это отлично получается, поэтому он и приглашает супругу в свои картины.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Мнение: О «партизанах» против Путина

13.11 / Бой на безопасной дистанции

09.09 / Мнение: Все белые люди расисты

31.07 / История одной детдомовки – от переезда в США к служению им

04.07 / Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 11 миллионов

03.11 / Мнение: Мифы об экспорте леса, 7 лет за вывоз шпал и победа Китая в торговой войне

24.07 / Мнение: Мой комментарий к записи «в Новом рабочем ведется пропаганда социал-шовинизма» от karlsonmarxx в…

27.06 / “Не может быть!”: Супруга Мартиросяна своим поздравлением Алсу запутала подписчиков

25.08 / Пэрис Хилтон мечтает стать матерью: “Ким Кардашьян уговорила меня заморозить яйцеклетки”

25.06 / Модный дом Trussardi

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска