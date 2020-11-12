 

Андрей Разин впервые показал свою возлюбленную

12.11.2020, 11:06, Разное

Продюсер Андрей Разин представил поклонникам свою возлюбленную. Он рассказал, что уже два года встречается с девушкой Ольгой, которая родом из украинского города Краматорск. Совместными фотографиями с избранницей Разин поделился на своей странице в социальной сети Instagram.
Андрей Разин рассказал, что в следующем году планирует жениться на возлюбленной. После смерти сына Александра у него остался наследник Илья. Сейчас житель проживает в Санкт-Петербурге. В новом браке продюсер хочет завести еще двое детей. Пара планирует пожениться в одном из городов, где состоятся гастроли «Дискотеки «Союз». Далее будущие супруги хотят отправиться в большой свадебный тур по российским городам.

Разин добавил, что всегда уважал и любил украинцев. Он рад, что свяжет свою жизнь с женщиной из этой страны. К слову, пара намерена не только официально оформить отношения, но и обвенчаться в церкви. По словам Разина, его бывшие супруги не против его очередной женитьбы. С Ириной, Натальей и Маританной он старается поддерживать дружеские отношения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Мнение: Позор-то какой!

14.08 / Стас Пьеха советует при знакомстве с девушкой сразу смотреть на ее мать

12.10 / Эпидемиолог Ольга Квасова рассказала о правильном нанесении на руки антисептика

30.06 / Мнение: О самой изощрённой мести «чёрным» за протесты против «белых»

13.08 / На кадрах «бастующего БЕЛАЗа» узнали декорации польской киностудии

12.07 / Елизавета Боярская решила нестандартно отметить 10-ю годовщину свадьбы с мужем

24.07 / Мнение: Запрет на тюнинг

03.09 / В мире: Маразм Байдена списали на «русский заговор»

27.07 / Опасное ультрафиолетовое излучение накроет южную часть России в ближайшее время

25.08 / Россияне массово недополучали пенсию из-за глупой ошибки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска