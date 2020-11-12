Андрей Разин впервые показал свою возлюбленную

12.11.2020, 11:06, Разное

Продюсер Андрей Разин представил поклонникам свою возлюбленную. Он рассказал, что уже два года встречается с девушкой Ольгой, которая родом из украинского города Краматорск. Совместными фотографиями с избранницей Разин поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

Андрей Разин рассказал, что в следующем году планирует жениться на возлюбленной. После смерти сына Александра у него остался наследник Илья. Сейчас житель проживает в Санкт-Петербурге. В новом браке продюсер хочет завести еще двое детей. Пара планирует пожениться в одном из городов, где состоятся гастроли «Дискотеки «Союз». Далее будущие супруги хотят отправиться в большой свадебный тур по российским городам.

Разин добавил, что всегда уважал и любил украинцев. Он рад, что свяжет свою жизнь с женщиной из этой страны. К слову, пара намерена не только официально оформить отношения, но и обвенчаться в церкви. По словам Разина, его бывшие супруги не против его очередной женитьбы. С Ириной, Натальей и Маританной он старается поддерживать дружеские отношения.