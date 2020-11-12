Проигравший теряет все

12.11.2020, 11:00, Разное

Поражение в Карабахе потерпел не только Пашинян, но и Россия.

Кремль подождал, пока разгром армян в Нагорном Карабахе будет полный, и вмешался, чтобы зафиксировать победу азербайджанцев и спасти гражданское армянское население от резни.

Возможно, в Кремле считали, что военное поражение поставит на Пашиняне крест, так же как военное поражение в 2008 году так или иначе поставило крест на реформах Саакашвили.

А вмешался Путин потому, что все-таки в Карабахе живет 150 тысяч армян-христиан. Женщин, детей, стариков. И учитывая характер противоборствующей стороны, было понятно, что все эти 150 тысяч либо убегут, либо будут вырезаны.

Политические конструкции Кремля полностью оправдались, потому что не успели высохнуть чернила на соглашении, как негодующая толпа разгромила парламент и резиденцию Пашиняна, украла оттуда часы, компьютер, парфюмерию, водительские права и пр.

Участники протеста у здания Национального собрания, Ереван, 10 ноября 2020 года. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Погромщикам — мое вечное презрение. Если вы, ребята, такие боевые, езжайте на фронт. Впрочем, люди, которые считают, что воровать часы из резиденции премьера патриотичней, существуют в любом обществе.

Другое дело, что в резиденции Пашиняна воровать оказалось нечего. Подумаешь — компьютер и водительские права. Не то что у некоторых. Вон, когда в Дагестане братья Хачилаевы захватили Дом правительства и распотрошили там сейфы, это, наверное, было самое большое ограбление банка в истории человечества.

Что Пашинян подписал договор — он совершенно прав. Против лома нет приема. Арцах стоял на пороге гибели.

Протестующие против прекращения военных действий в Карабахе. Фото: ЕРА

При этом соглашение — совершенно драконовское. Армения, согласно договору, должна вернуть Азербайджану часть карабахских территорий, на которых сейчас еще нет азербайджанских солдат. Районы, которые азербайджанцы заняли, остаются за ними. Шуша, господствующая над Степанакертом, остается за азербайджанцами. Степанакерт остается связан с территорией Армении тонкой полоской Лачинского коридора, которую будут охранять российские миротворцы, и те же самые российские миротворцы войдут на территорию Армении и тоже будут охранять там коридор, по которому Азербайджан будет сообщаться с Нахичеванской областью.

На территорию Карабаха возвращаются азербайджанские беженцы, регулирует все это «центр миротворческих сил» с участием Турции, а сам статус Нагорного Карабаха остается никак не определен. Таким образом, Азербайджан и Турция при согласии РФ получают все, что хотели, — минус резня, которая для этих стран представляла бы собой известную международную трудность, особенно сейчас, когда Европа внимательно следит за Эрдоганом и только и ищет случая его в чем-то уличить. 150 тысяч беженцев и трупов были бы все-таки известной неловкостью, особенно после смелой критики Эрдоганом Макрона.

Воронка после недавнего обстрела Шуши. Фото: Reuters

А сейчас можно под видом азербайджанских беженцев завезти хоть тех же сирийских боевиков, постоянно харассить Лачинский коридор и сделать так, что все эти 150 тысяч человек (вернее, те, кто остался) сами уедут.

Примечательно, что утренняя новость о подписанном соглашении сразу отодвинула на второй план другую историю, которая случилась ровно накануне.

А именно: на территории Армении, в 10 км от границы, из ПЗРК был сбит российский вертолет. Два члена экипажа погибли. Ответственность взял на себя Азербайджан.

Я напомню, что Кремль до этого прямо заявлял, что в боевые действия в Нагорном Карабахе он вмешиваться не будет, но вот при нападении на армянские войска на территории Армении будет приведен в действие механизм ОДКБ. Напали. Сбили вертолет, и даже не армянский. Российский. И что? А ничего. «Ой, извините», — сказали азербайджанцы и на следующий день при посредничестве РФ подписали супервыгодное для себя соглашение. (Помните, как Кремль топал ногами за российский самолет, который турки сбили в 2015 году? Как тогда пострадали турецкие помидоры и курорты?)

Военную слабость нельзя компенсировать ничем. Короткая история войны в Карабахе стала прекрасной иллюстрацией того факта, что экономически слабые режимы не могут иметь современных вооруженных сил. Армяне воевали, как советская армия в XX веке, «Фаготами» да «Панцирями», а азербайджанцы — с помощью турецких и израильских беспилотников, которые обеспечили им абсолютное господство в воздухе и подавление допотопного советского ПВО.

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Вместо того чтобы урегулировать статус Нагорного Карабаха, как подобает добросовестному посреднику, Кремль держал его в состоянии юридической открытой раны. Он думал, что вечно будет разводить азербайджанцев и армян, продавать оружие обеим сторонам и обеих держать в зависимости.

В Кремле напрасно надеются, что поражение по итогам этой войны — страшное, необратимое — потерпел только Пашинян.

Стратегическое поражение потерпела также Россия.

Кремль спас армян в Карабахе от резни — но не от поражения. Он сделал это в тот момент, когда азербайджанские войска одержали победу, а резня была им самим не очень удобна. Исламский религиозный фанатизм (в том числе и внутри России) получил мощную подпитку, и примечательно, что победители, не успев подписать договор, тут же вытерли о Россию ноги. Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в регионе будут миротворцы турецкие.

Юлия Латынина

Обозреватель «Новой»