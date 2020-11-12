Сергей Светлаков попал в больницу из-за коронавируса

12.11.2020, 10:55, Разное

Вчера вечером Telegram-канал Baza опубликовал сообщение, что шоумен Сергей Светлаков госпитализирован из-за ухудшения состояния, вызванного коронавирусом. Отмечалось, что ему провели компьютерную томографию легких, которая показала 24 процента поражения. Чуть позже с телеведущим связались РИА Новости и получили от него личный комментарий:

Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем. Спасибо.

Сергей Светлаков с супругой

О своем опыте заражения коронавирусом вчера также рассказывал актер Хью Грант. Вместе с женой Анной Эберштейн они переболели еще в феврале, и до сих пор у обоих в крови имеются антитела – анализ пара сдавала месяц назад.

Напомним, за последнее время Covid-19 также переболели Рита Дакота, Мария Кравцова, Эмин, Никита Пресняков, Анна Нетребко, Александр Молочников, Кристина Асмус и другие. А из зарубежных звезд недуг перенесли – принц Уильям, Марион Котийяр, Гийом Кане, тяжелее всего это далось звезде “Зачарованных” Алисе Милано и племяннице князя Монако Альбера II – Жасмин Грейс Гримальди.