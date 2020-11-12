По стопам Меган Маркл: принц Чарльз представил коллекцию экологичной одежды

12.11.2020, 10:55, Разное

В прошлом году – и тоже осенью – свою дебютную коллекцию одежды представила герцогиня Сассекская: Меган Маркл объединилась с несколькими бюджетными брендами и создала капсулу, средства от продаж которой были перечислены в благотворительную организацию Smart Works. Этой осенью модные тренды задает уже принц Чарльз. Сегодня в продажу поступила осенне-зимняя люксовая коллекция экологичной одежды, которая была создана в результате сотрудничества фонда принца Уэльского The Prince’s Foundation и итальянской компании Yoox Net-A-Porter.

Линейка состоит из 18 вещей, 10 из которых предназначены для женщин и 8 – для мужчин. Цена на них варьируется от 395 до 1295 фунтов стерлингов. Дизайн создавался в Италии студентами Политехнического университета Милана, а затем воплощался в жизнь – по большей части вручную – шестью студентами, изучающими традиционное портновское искусство в Дамфрис-хаусе, штаб-квартире фонда принца Чарльза – The Prince’s Foundation – в Эйршире, Шотландия. Все доходы от продаж коллекции поступят на счет Фонда.

Об учебной программе своего фонда – The Modern Artisan Project – принц Чарльз недавно рассказывал в интервью британскому Vogue:

Мне нравится относиться к той группе людей, которые, купив ботинки или любую другую вещь, будут чинить их в случае чего, а не выбрасывать. Когда я был маленьким, мы приносили обувь к сапожнику в Шотландии и с восхищением наблюдали, как он отрывает старую подошву и меняет ее на новую. И мне кажется, с экономической точки зрения, сейчас для людей существуют огромные возможности запустить малый бизнес в сфере ремонта вещей и их нового повторного применения.

Британский модный сектор имеет огромное значение. Но проблема в том, что это требует постоянных инвестиций в молодежь и в развитие реальных навыков. Многих студентов, которых мы обучаем по программе The Modern Artisan Project, раскупают местные фирмы – те, которые остались в текстильном секторе. Но мне кажется, есть большие возможности, особенно сейчас, для того, чтобы противостоять этой тенденции “одноразовой одежды”.