 

Ученые доказали возможность разложения в Арктике биопластика

12.11.2020, 10:53, Разное

Изделия из биопластика не представляют опасности для природы Арктики. Ученые доказали, что этот материал подвержен разложению в естественной среде региона.
Специалисты биотехнологии Сибирского федерального университета исследовали свойства искусственных материалов в условиях сверхнизких температур. Как оказалось, даже в условиях Арктики существует достаточное количество почвенных бактерий, способных разрушить пленки из различных видов биопластика. Проведенная научная работа доказывают, что подобного рода материалы, используемые для изготовления тары или упаковки и других изделий, не нанесут урона хрупкой экосистеме Арктики.

По данным авторов исследования, пластик и производные от него можно обнаружить сейчас в самых труднодоступных регионах планеты. Основной путь, по которому искусственные волокна попадают в самые северные зоны Земли, – это Гольфстрим. Практически каждая проба в Арктике показала наличие фрагментов, нитей и гранул пластика размерами менее 5 миллиметров. Он может быть употреблен в пищу животными региона, причинив вред их здоровью. Особые биополимеры полигидроксиалканоаты отличаются от привычных искусственных материалов свойством при определенных условиях производить бактерии.

Процесс их создания состоит в выращивании микроорганизмов, синтезирующих полимеры, которые после извлечения из клеток бактерий и очищения используют для создания биоразрушаемого пластика. При этом пакеты и упаковка из такого природного пластика разрушается до углекислого газа и воды, соединений, не являющихся токсичными. Также данный материал подвергается полному окислению. Проведенные российскими учеными эксперименты убедительно доказали способность биопластика в субарктических широтах полностью разрушаться, не представляя опасности для флоры и фауны.



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