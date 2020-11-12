Михалков рассказал, на что готова была Гурченко ради хорошей роли

12.11.2020, 10:53, Разное

Режиссер Никита Михалков рассказал, на что в свое время была готова Людмила Гурченко ради получения хорошей роли. Ему очень импонировала большая тяга артистки к работе.

Как заявил Никита Михалков, Гурченко ради получения роли смогла бы поджечь собственный дом. Однажды в рамках одной из встреч со зрителями режиссер пояснил о знаменитостях, которые не спешили оставлять семью и детей, чтобы идти на съемки. Однако в этот список не попадала звезда фильма «Карнавальная ночь».



Изображение взято с: Кадр из фильма “Карнавальная ночь”

Сама же Людмила Гурченко при жизни не так положительно оценивала свой талант. Играя новую роль, актриса буквально «задыхалась», но ждала, пока сердце начнет биться спокойно. Работу знаменитости очень ценили зрители. Однажды Людмиле Марковне вор написал письмо из колонии. Он признался, что хотел обокрасть дом актрисы первым, но не стал этого делать после просмотра кинофильма «Вокзал на двоих». Тогда грабитель понял, что Гурченко зарабатывает денежные средства честным путем.