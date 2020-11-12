Радиоактивные элементы способствуют обитаемости на каменистых планетах

12.11.2020, 10:53, Разное

Американские исследователи установили, что радиоактивные элементы с большим периодом полураспада способны благоприятствовать развитию жизни на каменистых планетах. Результаты нового исследования появились в научном журнале Astrophysical Journal.

По словам профессора Калифорнийского университета в Санта-Круз Фрэнсиса Ниммо, находясь в коре каменистой планеты, радиоактивные элементы сильно нагревают ее ядро. А оно в свою очередь формирует мощное магнитное поле, защищающее поверхность и ее обитателей от опасных частиц, испускаемых звездами.

Именно по этой причине наличие радиоактивных элементов с большим периодом полураспада в будущем может являться одним из главных маркеров для определения обитаемости планеты. Потенциально все каменистые планеты могут содержать в недрах подобные элементы.