 

Турция анонсировала визит российской делегации для обсуждения центра по Карабаху

12.11.2020, 10:48, Новости дня

Российская делегация прибудет в пятницу в Турцию, чтобы обсудить детали соглашения о совместном наблюдательном центре по Нагорному Карабаху, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы ждем российскую делегацию уже завтра для обсуждения деталей соглашения», – цитирует РИА «Новости» Чавушоглу.

Ранее главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. 

Напомним, Шойгу второй раз за сутки обсудил с главой военного ведомства Турции урегулирование конфликта в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что его страна победила в войне в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха.



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