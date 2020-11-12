После митинга в Ереване арестовали десять оппозиционеров

12.11.2020, 10:48, Новости дня

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава «Родины», экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и шесть других оппозиционных политиков заключены под предварительный арест по обвинению в организации или участия в незаконном собрании, информирует пресс-служба Специальной следственной службы (ССС) Армении.

«Высокопоставленные должностные лица, а также другие лица были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в ССС по факту организации или участия в незаконном собрании. В частности, арестованы Гагик Царукян, Гарник Исагулян, Сурен Суренянц, Гегам Манукян, Давид Амбарцумян, Ара Саакян, Артур Ванецян, Эдуард Шармазанов, Артур Казинян и Ишхан Сагателян», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе.

Недовольные решением о прекращении войны жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.