 

В РФ за сутки выявили 21,6 тыс. случаев коронавируса

12.11.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 21608 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5997, Санкт-Петербурге – 1667, Московской области – 729.

Всего в стране выявлено 1 млн 858 тыс. 568 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 388 тыс. 168, из них 18811 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 439 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 32032 человек.

Накануне, 11 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19851. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1757.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Лукашенко высказался о своем отношении к Тихановской

26.10 / Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом

01.10 / Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

08.11 / Саакашвили: Избрание Байдена – очень плохая новость для Кремля

11.09 / В Белом доме заявили о попытках РФ «посеять раздор и хаос» в США

01.10 / США ввели новые санкции в отношении правительства Сирии

13.11 / За сутки в мире коронавирус выявили более чем у 600 тыс. человек

24.10 / «Дональд Трамп перестал истекать кровью» — NBC дал оценку вторым президентским дебатам

11.09 / Богдан: Зеленский искренне хотел назначить Тигипко премьером

30.07 / Сестру жены белорусского политика Цепкало задержали в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска