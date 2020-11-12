В РФ за сутки выявили 21,6 тыс. случаев коронавируса

12.11.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 21608 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5997, Санкт-Петербурге – 1667, Московской области – 729.

Всего в стране выявлено 1 млн 858 тыс. 568 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 388 тыс. 168, из них 18811 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 439 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 32032 человек.

Накануне, 11 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19851. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1757.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.