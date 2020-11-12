 

Россияне начали массово уезжать из городов

12.11.2020, 10:43, Разное

На фоне усиливающейся эпидемии коронавируса в России сегодня россияне начинают массово уезжать из крупных городов. Многие прибегают к государственным программам “Дальневосточный гектар” и “Сельская ипотека”, чтобы обеспечить себя землей и жильем в малонаселенных пунктах.

Эксперт по социальным институтам и госуправлению ВШЭ Артемий Позаненко отметил, что наряду с этим идет и обратный процесс – поток жителей деревень и поселков в города пока все еще больше, чем обратный. Кроме того, эксперты считают, что госпрограммы пока не способны переломить ситуацию, сообщает телеканал “360”.



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