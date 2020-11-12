 

Россиян ограничат в снятии наличных денег – подробности

12.11.2020, 10:43, Разное

В начале ноября ЦБ разослал всем финансовым организациям письмо. Регулятор порекомендовал всем банкам, выпускающим карты, установить лимит на сумму снятия наличных в кассах магазинов. Согласно документу, физическим лицам разрешается снять до пяти тысяч рублей в день и до тридцати тысяч рублей в месяц.

Отметим, что услуга выдачи денег в супермаркетах появилась в прошлом году. Главная ее цель – это повысить финансовую доступность россиянам, проживающим в удаленных и малонаселенных пунктах. Сейчас этот проект охватывает 4,2 тысячи торговых точек, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Первый вице-президент “Опоры России” Павел Сигал рассказал, что ограничение решает две проблемы. Во-первых, сократит число мошеннических действий, и, во-вторых, люди будут чаще использовать кассу для совершения покупок, а не снятия наличных, сообщает Life.ru.

В то же время появление лимита может сильно ударить по магазинам. Некоторые покупатели могут перестать ходить в торговые точки, и в итоге последние лишатся части выручки. “Может снизиться и популярность самой этой услуги”, – добавил исполнительный директор “Универ капитала” Артем Тузов.

По мнению экспертов, новые правила не повлияют на жизнь россиян, которые снимают наличные в банкоматах. Каждая финансовая организация устанавливает свой суточный и месячный лимит. Перед тем, как завести банковскую карту, необходимо узнать, какой из них выгоднее пользоваться.

Если человек планирует снять крупную сумму, то ему следует заранее заказать ее в кассе. При этом его, скорее всего, попросят заплатить комиссию за получение. Кроме того, для снятия наличных клиенту нужно основание, например, закрытие срочного вклада или договор купли-продажи.



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