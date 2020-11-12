Парламент Гонконга остался без оппозиции. 19 депутатов сложили мандаты

12.11.2020, 10:40, Новости дня

Все оппозиционные депутаты Законодательного совета Гонконга подали в отставку после того, как мандата лишили четырех их коллег. Об этом сообщает The Global Times.

Таким образом, Законодательный совет лишился 19 депутатов. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что отставка этих депутатов никак не повлияет на работу совета.

Как отмечает RTHK, четверо депутатов были исключены из совета после принятия в Гонконге закона, по которому все госслужащие должны быть лояльны к властям. Гонконгский политический аналитик Ма Нгок отметил, что лишение мандатов этих депутатов было “очень произвольным” и сильно отличается от прошлых похожих случаев, когда такое решение принималось судом, а не напрямую властями Пекина.

Всего парламент Гонконга состоит из 70 депутатов.