Звезду фильма “Елки” и шоу “Наша Russia” госпитализировали с коронавирусом

12.11.2020, 10:40, Новости дня

42-летнего российского шоумена и актера Сергея Светлакова госпитализировали с COVID-19. об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Светлаков признался, что у него есть небольшое поражение в легких и температура.

Как выразился телеведущий, глобально все нормально. Он отметил, что лечь в больницу его убедили врачи.

Наиболее известные проекты с участием Светлакова – это “Прожекторперисхилтон”, “Comedy-баттл”, “Наша Russia”, “Полный блэкаут”, а также фильмы “Елки”, “Жених”, “Горько!”.

По состоянию на утро 12 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52 069 683 человека. От COVID-19 скончалось 1 283 510 человек (+13 тыс. за сутки), выздоровел 33 872 591.

В России 1 822 345 человек инфицированы, 31 326 умерли. Более 1,3 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.