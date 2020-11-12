Украина купит лабораторное оборудование для диагностики COVID-19 на $23 млн – Степанов

12.11.2020, 10:40, Новости дня

В мае 2020 года Украина подписала соглашение с Мировым банком о получении кредита дополнительного финансирования в размере $135 млн на сферу здравоохранения. Об этом на брифинге 12 ноября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По его нформации, эти средства буду использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медичинской помощи опорных больниц, покупку медоборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19.

На мероприятия по борьбу коронавирусной инфекцией предусмотрено $30,3 млн, подчеркнул Степанов.

“Проводится интенсивное сотрудничество с агентствами ООН с целью закупки медоборудования, материалов и технической помощи для больниц и лабораторных центров. Уже утверждена спецификация на оборудование и материалы”, – отметил министр.

По его словам, Украина купит 1,2 млн ПЦР-тестов, приборы для ПЦР-диагностики и другое оборудование на $23 млн.

“Это оборудоване будет поставлено в наши лаборатории и лабораторные центры”, – сказал Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.