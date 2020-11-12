 

В “Слуге народа” подготовили изменения в Конституцию о процедуре назначения директора НАБУ

12.11.2020, 10:40, Новости дня

В партии “Слуга народа” подготовили изменения в Конституцию о праве президента назначать директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом в интервью “Радіо Свобода” 11 ноября рассказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

“Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод (сомнительный вывод, но должны его учитывать) Конституционного суда, предполагаем, что директора НАБУ должен назначать президент по согласию Верховной Рады и прямо в Конституции предусматриваем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться на открытом и прозрачном конкурсе”, – рассказал он.

По словам Вениславского, для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду, надо собрать 150 подписей народных депутатов, но пока их еще не хватает.

“Сейчас собрано, если я не ошибаюсь, около 120 подписей и процесс идет. Я думаю, что на следующей пленарной неделе мы закончим: соберем все подписи и внесем этот законопроект”, – отметил он

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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