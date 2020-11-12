В столице Туркменистана установили золотой памятник алабаю

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12.11.2020, 10:40, Новости дня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в столице страны Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай. Об этом сообщает государственное агентство “Туркменистан сегодня”.

Памятник установили в районе нового жилищного комплекса, который приехал открывать Бердымухамедов.

“Инициатива поставить памятник собаке, проявив, таким образом, уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа, принадлежит главе Туркменистана. Особенная черта характера алабая – достоинство, уверенность в себе, что очень выразительно передано в новом монументе, украсившем собой один из перекрестков проспекта Махтумкули”, – говорится в сообщении.

По данным агентства, высота фигуры собаки составляет шесть метров, она установлена на постаменте высотой девять метров, и “хорошо просматривается со всех сторон и заметна издали”.

Туркменистан известен своими позолоченными памятниками. Их начали устанавливать при первом президенте республики Сапармурате Ниязове (Туркменбаши). В 2017 году один из позолоченных памятников Ниязову демонтировали, установленный в 2015 году памятник действующему президенту Бердымухамедову по-прежнему стоит в Ашхабаде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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