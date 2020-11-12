 

BMW представила новый электрокроссовер BMW iX

12.11.2020, 10:30, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант BMW официально представил новый электрический кроссовер под названием BMW iX.

Особенностью автомобиля указывают отсутствие привычных дверных ручек, вместо которые предусмотрены специальные кнопки для размещения в салоне. Кроссовер по своим габаритам напоминаем полноразмерную версию BMW X5. Паркетник получил одновременно два электрических агрегата, которые суммарно выдают 500 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль разгоняется до сотни за 5 секунд.

Модель имеет уникальную форму руля с восьмиугольным основанием. В салоне установили цифровую приборную панель, а также расширенный мультимедийный центр. Серийный выпуск электрического кроссовера BMW iX состоится уже ко второй половине следующего года.



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