Недорогая копия пикапа Ford F-150 выходит в продажу

12.11.2020, 10:30, Новости дня

Китайская компания Foton анонсировала запуск продаж полноразмерного пикапа General G9.

По внешнему виду данный автомобиль имеет сходства с легендарным пикапом Ford F-150. Уже с 18 ноября предложенная новинка появится в свободной продаже на местном рынке. Под капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 238 л.с. мощности. Также появится дизельная версия с мотором на 163 л.с. Автомобиль имеет 8-ступенчатую роботизированную коробку передач или «механику».

В дальнейшем представят спортивную модификацию пикапа, который отличается увеличенным клиренсом, доработанной подвеской и крупными колесами. Минимальная стоимость модели General G9 составит от 129,8 тысяч юаней.