 

Новый минивэн Kia Carnival получил версию HiLimousine

12.11.2020, 10:30, Новости дня

С сегодняшнего дня начались продажи нового поколения минивэна Kia Carnival.

Данный автомобиль в предложенном исполнении получит в названии приставку Hi-Limousine. В частности, теперь минивэн стал на 30 сантиметров выше предшественника, что позволило добиться увеличения высоты в салоне на 291 мм. Также по всему периметру кузова установили пластиковый обвес. Отличить новинку Hi-Limousine не составит труда по обновленным бамперам.

Под капотом минивэна Kia Carnival установлен 3,5-литровый бензиновый агрегат, мощность которого достигает 294 л.с. Кроме того, автомобиль получил передний привод. В минимальной комплектации приобрести новинку на местном рынке можно по цене от 60,6 миллионов вон.  



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