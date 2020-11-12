В России за сутки коронавирус выявили у 21,6 тысячи человек

12.11.2020, 10:23, Разное

Количество больных в стране за сутки выросло на 21 608. В оперативном штабе рассказали, что у 25,8% из них нет клинических проявлений инфекции. Вылечились 18 811 россиян, скончались 439 пациентов.

Напряженная ситуация складывается в Москве, где коронавирус сразил 5 977 человек. За столицей следуют Санкт-Петербург и Московская область с 1 667 и 729 случаями заражения соответственно.

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