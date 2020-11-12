 

Платежным оператором нового участка ЦКАД стала компания “ЭЛЕКСНЕТ”

12.11.2020, 10:23, Разное

Движение по новому, третьему участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) открылось 11 ноября. Его длина – 105 километров. Участок проходит на северо-востоке Московской области – от магистрали М-11 “Нева” до трассы М-7 “Волга”.

Участок оснащен девятью терминалами “ЭЛЕКСНЕТ”. В них водители смогут купить билет на разовую поездку, пополнить баланс или погасить задолженность.

Оператор предоставляет владельцам транспондера T-pass каскадную систему скидок – от 15 о 50%. Все зависит от длины маршрута.

Легковые автомобили входят в первую тарифную группу. С учетом скидок по T-pass, для них цена за проезд по всему участку составит 255 рублей вместо 510. А для водителей грузового транспорта (четвертая тарифная группа) – 830 рублей вместо 1660. Двойная экономия. С тарифами можно ознакомиться на сайте “Автодора”.

Реализация проекта ЦКАД имеет большое значение для развитие экономики страны, отметил гендиректор ГК “ЭЛЕКСНЕТ” Игорь Антонов”.

“Наличие удобных, безопасных и современных платежных сервисов позволит повысить качество дорожной инфраструктуры, упростить процесс оплаты для водителей””, – уверен он.

Если водитель проехал по ЦКАД-3 без билета или транспондера, то в терминалах “ЭЛЕКСНЕТ” он сможет легко погасить задолженность за проезд. Так же быстро и удобно можно пополнить баланс счета на T-pass.



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