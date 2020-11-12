Медики назвали вид спорта, защищающий женщин от повышенного давления

12.11.2020, 10:17, Разное

Медики из Копенгагенского университета рассказали, какой вид спорта защищает женщин от повышенного давления. Сообщается, что его командные виды эффективно препятствуют ухудшению функции сосудов у дам после наступления менопаузы.

Когда у женщины прекращается менструация по возрастным причинам, наблюдается потеря эстрогена. В результате существенно вырастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, снижается способность получения пользы от спортивных тренировок.

Результаты нового исследования показали, что женщинам в постменопаузе полезно два раза в неделю играть во флорбол. В научной работы были задействованы участницы, страдающие высоким кровяным давлением. В контрольную группу исследователи определили дам с нормальными показателями здоровья. Все они на протяжении десяти недель участвовали в командных тренировках по флорболу. Подобная физическая активность у женщин с повышенным давлением снижала жесткость сосудов. В итоге на 40% снижался риск наступления смерти от сердечного приступа.