 

Черно и Оганесян отказались возвращаться на «Дом-2»

12.11.2020, 10:17, Разное

Саша Черно и Иосиф Оганесян отказались возвращаться на съемочную площадку проекта «Дом-2». Супружеская пара вывезла все свои вещи с периметра.
Саша Черно рассказала, что решение об уходе с «Дома-2» далось нелегко. Сейчас у нее осталась некая легкая грусть, но в то же время пара не держит ни на кого зла. Молодая мама убеждена, что впереди ее ждет только самое лучшее.

Минувшим летом в семье Саши Черно и Иосифа Оганесяна родился сын Стефан. В сентябре после крещения малыша пара приняла решение вернуться на проект «Дом-2». Однако звездная чета не смогла вернуться в те рамки, в которых находилась раньше. Черно начала жаловаться подписчикам на провокации со стороны ведущих и других участников. В результате она и ее супруг собрали все свои вещи и покинули шоу.

Несколько недель семья пребывала в подвешенном состоянии. Черно и Оганесян, желая вернуться на «Дом-2», обговаривали с продюсерами различные варианты. Участники рассказали о том, что снова будут жить на Поляне, но в эфире они не появлялись. Накануне Черно заявила, что она и муж приняли решение не возвращаться на «Дом-2».

Изображение взято с: Instagram @sasha_cherno93_official
Напомним, что Саша Черно пришла на проект в 2017 году. Она сразу же понравилась многим зрителям, поскольку является открытой и харизматичной девушкой. На проект к Черно пришел хореограф Иосиф Оганесян, чтобы построить отношения. В 2018 году пара официально зарегистрировала брак.



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