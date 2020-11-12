 

Суд прекратил дело по иску банка «Восточный» к Evison и Калви

12.11.2020, 10:08, Новости дня

Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison и гражданину США Майклу Джону Калви о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков в связи с отказом банка от иска.

Представитель банка «Восточный» Александр Марков сообщил в амурском арбитраже, что «ранее было направлено заявление об отказе от иска, мы его поддерживаем», передает РИА «Новости».

Судья Александр Осадчий сообщил, что Калви извещен о заседании и просит рассмотреть иск в его отсутствии.

«Суд постановил принять отказ от иска, прекратить производство по делу. Отменить обеспечительные меры», – объявил судья.

Напомним, кипрская Evison, подконтрольная Baring Vostok, и «Финвижн» Артема Аветисяна в октябре заключили мировое соглашение, которое урегулирует все споры акционеров банка «Восточный».

«Восточный» в иске требовал возместить убытки, причиненные ему в октябре 2015 – августе 2018 года, связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера).

Банк и его владельцы оказались в центре внимания после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги из-за невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Российский лидер Владимир Путин заявлял о приоритетности законов РФ в деле Калви.



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