 

Назван самый простой способ профилактики коронавируса в квартире

12.11.2020, 9:55, Разное

Эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал эффективный способ профилактики коронавируса в офисе и квартире. По его словам, жилое помещение нужно проветривать минимум 2-3 раза в день. Если погода на улице позволяет, то это необходимо делать чаще.
Если говорить об офисах, то проветривать их важно один раз в два часа. Необходимо по возможности обеспечить сквозной режим и отсутствие людей в этот момент. Всяческий раз после визита посетителей в рабочее помещение рекомендуется открывать на несколько минут окна.

Данная мера является одной из самых простых, но эффективных в профилактике коронавируса, ОРВИ и гриппа. При проветривании из воздушной среды закрытого помещения удаляются инфекционные частицы, а это, в свою очередь, существенно снижает риск инфицирования.

В офисах не исключена передача COVID-19 по воздуху, то есть аэрозольным путем. Заражение происходит, поскольку в воздухе циркулируют вирусные частицы. Высокий риск передачи заболевания в особенности присутствует в закрытых помещениях с ограниченным обменом воздуха.



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