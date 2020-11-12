 

Доступный смартфон Moto E7 с камерой на 48 мегапикселей показали на пресс-рендерах

12.11.2020, 9:53, Разное

В Сети появились первые пресс-рендеры нового доступного смартфона от бренда Moto. E7 получил от производителя камеру на 48 мегапикселей и работает под управлением ОС Android 10.
По данным техноблогеров, устройство будет представлено уже в ближайшее время. Как видно из изображений, дизайн модели выполнен в двух цветах, сером и бирюзовом. Дисплей диагональю в 6,5 дюйма поддерживает технологию HD+. Сверху посредине экрана расположен каплевидный вырез для фронтального объектива. Каким будет ее разрешение, пока точно не известно, ряд инсайдеров считает, что в селфи-камере установят датчик на 16 мегапикселей, другие уверены в оснащении смартфона 5-мегапиксельной лицевой камерой.

Основной блок камер состоит из двух модулей на 2 и 48 миллионов пикселей. Задняя панель корпуса аппарата оборудована сканером отпечатков пальцев для идентификации пользователя. Долгую работу Moto E7 обеспечит аккумуляторная батарея на 4 тысячи мАч. Каковы будут производительность и мощность устройства, пока говорить рано, так как информации о характеристиках установленного процессора нет. Также разнятся данные об объеме оперативной памяти, это будет 2 или 3-гигабайтный чип.

Вместительность карты основной памяти нового смартфона от Moto в двух вариантах получит соответственно в 32 и 64 гигабайта. Также отмечается наличие традиционного разъема для наушников в 3,5 миллиметра, а на боковых гранях расположены физические кнопки для управления гаджетом. Когда можно ожидать смартфон в продаже, производитель объявит после официального анонса, сейчас же известно, что ценник доступного девайса составит порядка 100 долларов США.



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