 

В Прикамье мужчину осудили за секс с 15-летней школьницей

12.11.2020, 9:53, Разное

В Прикамье взрослого мужчину осудили за секс с 15-летней школьницей. Инцидент произошел в марте нынешнего года в одном из сел.
В ходе проведения следственных мероприятий было установлено, что мужчина, пребывая под воздействием спиртных напитков, находился в бане с 15-летней знакомой. Он знал, что девушка является несовершеннолетней. Половой акт между мужчиной и школьницей произошел без применения угроз и насилия.

Мужчине удалось избежать тюремного срока за содеянное. Служители Фемиды приговорили мужчину к 200 часам обязательных работ.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Медик Никонорова назвала лучшее средство против коронавируса

30.06 / Ученые зафиксировали на радарах пять подозрительных метеороидов

07.09 / Политолог раскрыл позицию ЕС по отношению к Лукашенко

13.07 / Имя Рузы

11.11 / Владимир Конкин хотел устроить погибшую дочь в Госдуму и найти ей мужа

06.11 / Евгений Петросян: «Творчество Михаила Жванецкого шло в авангарде»

30.07 / «Выгоды социализма не перевешивают зла оккупации» – Neatkarīga

08.07 / Компания Toyota запатентовала новую технологию вращения колес

28.10 / Социолог раскрыл правду о ситуации в Белоруссии: У нас не протесты

10.03 / Мнение: Они использовали его под лозунгом «мыжесемья»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска