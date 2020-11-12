В Прикамье мужчину осудили за секс с 15-летней школьницей

12.11.2020, 9:53, Разное

В Прикамье взрослого мужчину осудили за секс с 15-летней школьницей. Инцидент произошел в марте нынешнего года в одном из сел.

В ходе проведения следственных мероприятий было установлено, что мужчина, пребывая под воздействием спиртных напитков, находился в бане с 15-летней знакомой. Он знал, что девушка является несовершеннолетней. Половой акт между мужчиной и школьницей произошел без применения угроз и насилия.

Мужчине удалось избежать тюремного срока за содеянное. Служители Фемиды приговорили мужчину к 200 часам обязательных работ.