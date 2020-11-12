Названы сроки полного восстановления здоровья после коронавируса

12.11.2020, 9:53, Разное

Врачи назвали сроки, которые потребуются человека для полного восстановления после перенесенного коронавируса. Сообщается, что реабилитационный процесс должен осуществляться непрерывно. По времени он может занять два-три месяца.

В реабилитации, прежде всего, нуждаются пациенты, которые перенесли коронавирус в среднетяжелой и тяжелой формах. Если человек страдает хронической болезнью легких или же имеет иные особенности организма, на процесс восстановления может понадобиться год.

Медики дали общие рекомендации по поводу того, как быстро реабилитироваться после инфекции. В первую очередь нужно соблюдать все предписания лечащего врача. Поэтапно необходимо возвращаться к повседневной активности. Все дело в том, что снижается уровень энергии, на некоторые дела потребуется больше времени и усилий, нежели раньше. Нельзя забывать о ночном сне, который должен длиться минимум 7-8 часов.

Огромное значение имеет и психологическое восстановление. В этом виде реабилитации человеку должны помочь близкие. В отдельных случаях можно обратиться к психологу.

Не последнее место отводится сбалансированному питанию. В рационе человека, поборовшего коронавирус, должны присутствовать витамины, белок, курица, нежирное мясо, рыба, индейка, бульоны, фрукты и овощи. Стоит отказаться от острой, жирной и жареной пищи. В сутки рекомендуется выпивать минимум два литра воды, если отсутствуют почечная недостаточность, гипертония и проблемы с сердцем.

В успешной реабилитации поможет дыхательная гимнастика. Рекомендуемые упражнения разработали врачи из клиники МЧС. Физические нагрузки также должны быть постепенными.

Отказаться стоит от посещения сауны и принятия горячих ванн. Все это может оказать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.