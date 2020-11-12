Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

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12.11.2020, 9:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак проходят лечение от коронавируса в клинической больнице «Феофания» в Киеве, сообщил советник Ермака, политтехнолог Михаил Подоляк.

«Они находятся в «Феофании». Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания», – сказал он в интервью изданию «Украинская правда». 

По его словам, Зеленский и глава офиса президента находятся в изолированных палатах, где установлена специальная связь.

9 ноября стало известно, что «несмотря на все карантинные меры», коронавирусом заболел президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что чувствует себя хорошо. Также коронавирусом заболел глава офиса президента. 



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